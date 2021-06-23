﻿ +36,6°C! Еще никогда в Беларуси не было так жарко в июне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

+36,6°C! Еще никогда в Беларуси не было так жарко в июне

23.06.2021 17:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси новыq температурный рекорд. еплее всего в г. Березино в 1964 г. — +35.6°C

Никогда за истории метеонаблюдений в июне в Беларуси не фиксировалась такая жара, как сегодня в Октябрьском.

По состоянию на 17:10 воздух там прогрелся до +36,6 градусов. 

Это самая высокая температура в этом месяце за всю историю наблюдений — более 100 лет.



Кстати, теплее всего в 23 июня было в Березино в 1964 году — +35.6°C

Напомним, на 23-25 июня синоптики объявили красный уровень опасности из-за жары, так что ближайшие дни тоже обещают быть рекордными.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси новый температурный рекорд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский флот открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу в Чёрном море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by