ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Регион, как и 80 лет назад, находится на грани глобального конфликта

23.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Европа просит помощи от Беларуси в защите от контрабанды, наркотиков и нелегальных мигрантов. Об этом президент Александр Лукашенко заявил накануне во время посещения Брестской крепости, передает «МИР 24».

При этом ЕС, по словам главы государства, пытается давить на страну с помощью санкций, не принимая во внимание интересы не только белорусов, но и своих граждан.

«Санкции, провокации. Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас не научила? Посмотрите: как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь, прежде всего, и в очередной раз к народам наших соседних стран – полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», – заявил президент Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси отметил, что власти ЕС давят на страну с помощью санкций, не принимая во внимание интересы и белорусов, и своих граждан.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жодино жестко задержали врача-невролога центральной городской больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by