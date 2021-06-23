Лукашенко: Регион, как и 80 лет назад, находится на грани глобального конфликта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Европа просит помощи от Беларуси в защите от контрабанды, наркотиков и нелегальных мигрантов. Об этом президент Александр Лукашенко заявил накануне во время посещения Брестской крепости, передает «МИР 24».

При этом ЕС, по словам главы государства, пытается давить на страну с помощью санкций, не принимая во внимание интересы не только белорусов, но и своих граждан.

«Санкции, провокации. Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас не научила? Посмотрите: как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь, прежде всего, и в очередной раз к народам наших соседних стран – полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», – заявил президент Беларуси.