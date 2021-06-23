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В Жодино жестко задержали врача-невролога центральной городской больницы

23.06.2021 17:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Жодино жестко задержали врача-невролога центральной городской больницы
Иллюстративное фото
Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что 23 июня в Жодино задержали врача-невролога Центральной городской больницы Владислава Кузнецова. У него инвалидность второй группы.

Сегодня около 9.00 в квартире бабушки, где он живет, пропал свет. Затем в дверь постучали, когда бабушка Владислава спросила, кто пришел, у нее спросили, нет ли ключа от электрощитка и женщина открыла.

В квартиру ворвались четверо, не представились, сразу надели наручники на Владислава, били, а потом увезли в ГОВД. Также забрали всю технику и телефоны.

Что стало поводом для задержания – неизвестно.
 
 
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