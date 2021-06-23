Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

сообщает

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Жодино жестко задержали врача-невролога центральной городской больницы У него инвалидность второй группы.

Сегодня около 9.00 в квартире бабушки, где он живет, пропал свет. Затем в дверь постучали, когда бабушка Владислава спросила, кто пришел, у нее спросили, нет ли ключа от электрощитка и женщина открыла.В квартиру ворвались четверо, не представились, сразу надели наручники на Владислава, били, а потом увезли в ГОВД. Также забрали всю технику и телефоны.Что стало поводом для задержания – неизвестно.