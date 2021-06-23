Источник материала: UDF



Иллюстративное фото из раздела сайта Белэкспо, посвященного выставке MILEX

Это очередная порция историй в надежде на то, что люди – идиоты, и никто не вспомнит послезавтра, кто что говорил позавчера.

С другой стороны, Шойгу почему-то забыл указать, что и Россия тоже отрабатывает свою оперативную переброску, и в Беларуси во время многих учений военные соединения совершают марши на 400-1000 километров.





Андрей Поротников. Фото: Белсат

Вероятнее всего, в чистом остатке официальный Минск не получит ничего позитивного, а вот проблем будет предостаточно.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Володя, лезь в окоп вместе с нами и не забудь свой большой мешок денег» Белорусская сторона сейчас очевидно находится в ситуации исчерпания внутренних ресурсов.