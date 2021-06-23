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Что нужно знать водителям о поездках в жару? Вот что рассказали в ГАИ

23.06.2021 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси на 23 июня объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще накануне был зафиксирован новый температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений – 35,9°С.

Что нужно знать водителям о поездках в жару? Вот что рассказали в ГАИ

В такую знойную погоду специалисты советуют как можно меньше находиться на солнце, особенно с 12 до 16 часов, и пить больше жидкости, желательно обычную воду. Кроме того, лучше не выходить из дома без головного убора, а одежду выбирать из натуральных тканей. Медики также рекомендуют сохранять эмоциональное спокойствие, любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

Что нужно знать водителям о поездках в жару? Вот что рассказали в ГАИ

Особую осторожность следует соблюдать и тем, кто находится за рулем. Так, о безопасном вождении в условиях высоких температур напомнили в Гомеле сотрудники ГАИ. Водителям и пассажирам общественного транспорта они предложили питьевую воду, а также памятки с основными правилами.

Что нужно знать водителям о поездках в жару? Вот что рассказали в ГАИ

Дарья Ткачева, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Госавтоинспекция рекомендует в жаркий период времени отказаться от управления транспортным средством, планировать свои передвижения в утренние часы либо уже после захода солнца, когда жара уже не такая аномальная. В пути, конечно же, употреблять достаточное количество воды, чтобы сохранять водный баланс. Не рекомендуется употреблять сильно охлажденную воду, употребляем комнатной температуры. В случае, если в пути почувствовали ухудшение сочувствия, необходимо остановиться и уже продолжить свой путь после того, как станет лучше.

Что нужно знать водителям о поездках в жару? Вот что рассказали в ГАИ

Небывало жаркая для июня погода будет наблюдаться и завтра. На 24 июня вновь объявлен красный уровень опасности. Температура местами достигнет 36 градусов выше нуля.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси на 23 июня объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще накануне был...
 
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