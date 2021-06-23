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Одного абитуриента сняли с ЦТ по математике из-за плохого самочувствия
23.06.2021 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Первый день централизованного тестирования по математике прошел без нарушений, один абитуриент не прошел по медпоказаниям, сообщила Sputnik консультант управления профессионального образования министерства образования Беларуси Ремма Герловская.
"За телефон никто удален не был (как это было во время сдачи белорусского языка - Sputnik), один человек по медпоказаниям пойдет сдавать ЦТ в резервный день. В кабинете дежурили медики, ему оказали помощь", - уточнила она.
В первый день 23 июня сдавать математику решили 22,5 тысяч абитуриентов, не явились на тестирование 1072 человека. В четверг, 24 июня, ЦТ по этому предмету сдадут еще почти 10 тысяч записавшихся.
Как проходит ЦТ по математике?
Тестирование по математике начинается в 11:00 и длится 3 часа. Обычно "легкая" часть А решается за минут 40-50, "сложная" В - за 1,5-2 часа. В этом году в тестах по математике
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В первый день один из самых популярных предметов пришли сдавать максимум человек - больше 22 тысяч поступающих.
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