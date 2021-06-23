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Развязку на первом транспортном кольце Минска откроют через две недели

23.06.2021 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Эстакаду на первом транспортном кольце Минска от улицы Московской до Толстого откроют 6 июля, сообщили Sputnik в ГП "Гордорстрой".

"Объект на стадии сдачи, планируем 6-го числа открыть. Его строительство велось больше полутора лет", – отметил представитель строительной организации.

Следующим и последним этапом перед полным открытием 1-го кольца станет обводная ветка с Брестского направления железной дороги и железнодорожного путепровода. На этом кольцо, которое опоясывает центр города, будет замкнуто. Завершение строительства участка планируется на 2022 год.

Транспорт поедет по-другому 

В ГП "Столичный транспорт и связь" сообщили, что в связи с открытием автодорожной эстакады на участке от Московской до Толстого изменятся схемы движения четырех маршрутов общественного транспорта.

Так, автобусы №73 и №163, а также маршрутка №1073-ТК поедут от улицы Чкалова в направлении проспекта Победителей по Московской, эстакаде, Толстого, Цеткин, Немиге и далее по маршруту. Появятся остановочные пункты "площадь Мясникова", "Музыкальный театр", "Мясникова".

Маршрутка №1107-ТК поедет по Московской, через эстакаду, улицу Мясникова, Немигу и далее по маршруту.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с открытием автодорожной эстакады в Минске поменяются схемы движения двух автобусов и двух маршрутных такси.
 
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