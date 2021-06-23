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Автомобиль такси опрокинулся на перекрестке Некрасова и Беды

23.06.2021 18:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На перекрестке улиц Леонида Беды и Некрасова столкнулись «Пежо» и «Шкода», последнее авто от удара опрокинулось.

Автомобиль такси опрокинулся на перекрестке Некрасова и Беды

По предварительной информации столичной ГАИ, днем 23 июня таксист на пересечении с Некрасова не уступил дорогу водителю «Пежо», который двигался по главной дороге, — произошло столкновение. От удара «Шкода» опрокинулась.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

 
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На перекрестке улиц Леонида Беды и Некрасова столкнулись «Пежо» и «Шкода», последнее авто от удара опрокинулось.
 
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