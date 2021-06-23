Автомобиль такси опрокинулся на перекрестке Некрасова и Беды

На перекрестке улиц Леонида Беды и Некрасова столкнулись «Пежо» и «Шкода», последнее авто от удара опрокинулось.





По предварительной информации столичной ГАИ, днем 23 июня таксист на пересечении с Некрасова не уступил дорогу водителю «Пежо», который двигался по главной дороге, — произошло столкновение. От удара «Шкода» опрокинулась.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.