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Автомобиль такси опрокинулся на перекрестке Некрасова и Беды
Источник материала: Навiны
На перекрестке улиц Леонида Беды и Некрасова столкнулись «Пежо» и «Шкода», последнее авто от удара опрокинулось.
По предварительной информации столичной ГАИ, днем 23 июня таксист на пересечении с Некрасова не уступил дорогу водителю «Пежо», который двигался по главной дороге, — произошло столкновение. От удара «Шкода» опрокинулась.
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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На перекрестке улиц Леонида Беды и Некрасова столкнулись «Пежо» и «Шкода», последнее авто от удара опрокинулось.
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