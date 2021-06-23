При благоприятной политической обстановке онлайн-ритейлер 21vek.by мог бы рассчитывать на миллиардную капитализацию.



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С годовой выручкой в 310 млн долларов и ростом объемов продаж в 34% онлайн-гипермаркет 21vek.by мог бы привлечь от IPO миллиард долларов, предположил финансовый аналитик компании Duff & Phelps Максим Адаскевич.

Эксперт привел в пример российский онлайн-магазин Ozon, который «торгуется на американской бирже Nasdaq по мультипликатору около 6.8х к выручке (капитализация около 12 млрд долларов при выручке около 1,6 млрд долларов».

«Да, российский маркетплейс растет более чем в два раза быстрее, чем 21vek.by (почти на 75% по итогам первого квартала, прогноз на 2021 год — около 60% роста). Но даже уменьшив мультипликатор для 21vek.by пропорционально темпам роста (до 3х-4х) — получаем оценку, близкую к 1 млрд долларов. Таким образом, если бы инвесторы воспринимали риск инвестирования в Беларусь хотя бы как аналогичный российскому — миллиардная оценка 21vek.by была бы вполне реальной», — отметил аналитик.

Однако на данный момент компания стоит гораздо меньше «из-за куда более высокого странового риска».

Напомним, 2 июня в головном офисе компании «Триовист», владеющей интернет-магазином 21vek.by, сотрудники КГБ провели обыск и изъяли документы. Учредители компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич и Иван Плюгачев были задержаны.

По словам Максима Адаскевича, более высокая оценка при выходе на биржу или при продаже стратегическому или финансовому инвестору означает больше новых средств для развития компании и создания рабочих мест.

«В случае 21vek.by привлечь можно было бы сотни миллионов долларов. Таким образом, чем выше страновой риск — тем меньше инвестиций приходит в страну, тем меньше создается рабочих мест и тем меньше налоговых поступлений получает государство в долгосрочном периоде, что, в свою очередь, тормозит рост экономики и уровня жизни», — резюмировал аналитик.

21vek.by — это крупнейший в Беларуси онлайн-гипермаркет непродовольственных товаров, ассортимент которого включает более 600 тысяч товаров для дома, работы и отдыха. Доля ритейлера составляет не менее 37% всего рынка интернет-торговли Беларуси (годовой оборот рынка в 2020 году по оценке deal.by — 856 млн долларов).