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Электронные сигареты и жевательные табаки: стоит ли пробовать, если хочешь бросить курить

23.06.2021 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что касается IQOS, жевательных табаков, снюса того же самого – какой вред наносят они по сравнению с сигаретами обычными?

Электронные сигареты и жевательные табаки: стоит ли пробовать, если хочешь бросить курить

Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:
На иммунную систему – в первую очередь.

Иван Коноразов, врач психиатр-нарколог, директор медицинского центра:
Если говорить про жевательные табаки все эти и так далее, насваи – у нас в республике не было таких исследований. Но эти исследования были проведены в странах Средней Азии. Там было доказано четко, что, по-моему, в 2,5 раза увеличилось развитие онкологических заболеваний ротовой полости, то есть губ, языка и так далее. Плюс ко всему, если говорить про промышленное производство жевательных табаков, то там в меньшей степени риски развития других заболеваний, таких как кишечная инфекция и так далее, к которым приводят насваи, изготовленные в каких-то кустарных условиях. То есть там еще и развитие различных кишечных заболеваний, язва желудка – там просто кошмар и страх.

В отношении этих электронных систем доставки никотина, IQOS и все прочие. Из моей практики: люди, переходящие на эти электронные системы доставки никотина, изначально мотивируют себя, что полный отказ от потребления табака. Но процентов, наверное, 90 %, если не больше, начинают перемежать употребление электронной сигареты, где-то сигаретку обычную, потом опять электронную сигарету. Таким образом они выходят на большее употребление никотина и различных канцерогенных веществ.

Электронные сигареты и жевательные табаки: стоит ли пробовать, если хочешь бросить курить

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу: 
Но чисто психологически каждый уверяет, что побеждает курение и ставит это себе в заслугу, что я теперь всего лишь электронные курю.

Иван Коноразов:
Курение – это зависимость, и притом тяжелая зависимость и психическая, и физическая.

Валентин Толкачев, представитель белорусской общественной организации «Трезвенность – Оптималист» им. А. Г. Шичко:
Английские ученые доказали, что вредные привычки провоцируют – от табака – депрессию и шизофрению.

Электронные сигареты и жевательные табаки: стоит ли пробовать, если хочешь бросить курить

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