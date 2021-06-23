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Стоит ли резко бросать курить во время беременности? Разрушаем популярный миф

23.06.2021 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Приходилось ли вам консультировать беременных женщин, лечить их? И вот эта фраза: нельзя резко бросать, это тоже вредно во время беременности, мол, если я уже в положении – категорически нельзя уже бросать.

Стоит ли резко бросать курить во время беременности? Разрушаем популярный миф

Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:
Это, конечно, миф. Потому что беременной женщине курить категорически противопоказано, категорически. Потому что она, во-первых, не только свой организм разрушает, но разрушает и плод свой. В результате может родиться мутант, урод и кто хотите. Поэтому женщина должна прекрасно понимать: если она даже курила, беременность – это как знак «стоп», прекратить немедленно и навсегда. Кроме того, часть канцерогенов, табачного дыма через организм женщины поступит при кормлении ребенка, и никуда от этого не деться. Поэтому очень важно, чтобы женщины вообще не курили.

Стоит ли резко бросать курить во время беременности? Разрушаем популярный миф

Валентин Толкачев, представитель белорусской общественной организации «Трезвенность – Оптималист» им. А. Г. Шичко:
Табак – главная причины выкидышей, вероятность смерти новорожденных – в два-три раза выше.

Ольга Бурлакова: 
Я надеюсь, что мы всех напугали. Вообще женщины, которые продолжают курить во время беременности – я не представляю, что это за женщины. Потому что токсикоз, когда ты вообще не можешь никаких запахов переносить, ничего есть, пить, а тут – запах сигарет. Мне хотелось просто убить всех вокруг, кто курит, когда я была в положении. Это было невыносимо.

Стоит ли резко бросать курить во время беременности? Разрушаем популярный миф

Мария Халчанская, бросила курить:
Мне кажется, это вообще такая страшная картинка: девушка стоит беременная, с большим животом, и, не дай бог, пиво и сигарета. Это какое-то из ряда вон выходящее.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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