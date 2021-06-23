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Цифра дня. Сколько спортсменов поедет на Олимпиаду в Токио от Беларуси
23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Асанов, Мазуренок, Борисевич, Герман, Цуркин… На заседании исполкома НОК Беларуси утвержден состав спортивной делегации.
Как сообщает
96
белорусских атлетов
в 21 виде спорта
Отметим, квалификация на Олимпийские игры в отдельных видах спорта еще продолжается. Окончательное количество лицензий на летние Олимпийские игры будет известно 30 июня 2021 года.
Список можно посмотреть
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Асанов, Мазуренок, Борисевич, Герман, Цуркин…
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