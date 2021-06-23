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Цифра дня. Сколько спортсменов поедет на Олимпиаду в Токио от Беларуси

23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Асанов, Мазуренок, Борисевич, Герман, Цуркин… На заседании исполкома НОК Беларуси утвержден состав спортивной делегации.

Как сообщает Трибуна, на сегодняшний день квалификационные требования для участия в стартах в столице Японии выполнили

96
белорусских атлетов

в 21 виде спорта

Отметим, квалификация на Олимпийские игры в отдельных видах спорта еще продолжается. Окончательное количество лицензий на летние Олимпийские игры будет известно 30 июня 2021 года.

Список можно посмотреть тут.

 
 
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