Цифра дня. Сколько спортсменов поедет на Олимпиаду в Токио от Беларуси

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Асанов, Мазуренок, Борисевич, Герман, Цуркин… На заседании исполкома НОК Беларуси утвержден состав спортивной делегации.

Как сообщает Трибуна , на сегодняшний день квалификационные требования для участия в стартах в столице Японии выполнили

96 белорусских атлетов в 21 виде спорта

Отметим, квалификация на Олимпийские игры в отдельных видах спорта еще продолжается. Окончательное количество лицензий на летние Олимпийские игры будет известно 30 июня 2021 года.

Список можно посмотреть тут .