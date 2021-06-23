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Попытка уйти от санкций? Олексин продал МТБанк "своему" бизнесмену

23.06.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семья Олексина продала компанию, владеющую «МТБанком». Ее купил собственник Galileo

Попытка уйти от санкций? Олексин продал МТБанк "своему" бизнесмену
Сегодня стало известно о продаже 100% акций компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED. Именно она владеет 99% акциями «МТбанка», пишет Оnliner.by
     
Покупатель — toneva Limited бизнесмена Ромео Абдо. Именно он купил у «Энерго Оил» и «Белнефтегаз» доли этой компании. 

Напомним, обеими компаниями до недавнего времени владел бизнесмен Алексей Олексин, но впоследствии он передал свои доли сыновьям. Этими компаниями владели жена и дети Олексина. 

Новым владельцем банка стала Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо. Которому принадлежат торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower.

«Решение о приобретении контрольного пакета в ЗАО „МТБанк“ было принято с учетом инвестиционной привлекательности банка и опыта инвестиций в банковский сектор партнеров по бизнесу, — рассказали в банке. — Партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Республике Беларусь закрытого акционерного общества „Банк международной торговли и инвестиций“ (ЗАО „Межторгбанк“). Впоследствии ЗАО „Межторгбанк“ было приобретено консорциумом „Альфа-групп“. В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала».

«Привлечение инвестора позволит банку выйти на новые международные рынки финансовых ресурсов, в том числе стран Ближнего Востока и Азии, — говорится в пресс-релизе. — Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО „МТБанк“ — компаний „Энерго-Оил“ и „Белнефтегаз“, которые владели банком с 2015 года. 

Несмотря на непрофильность банковского бизнеса в инвестиционном портфеле и готовность к потенциальной продаже банка, предыдущие собственники рассматривали финансовый институт как приоритетное бизнес-направление».
 
 
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Семья Олексина продала компанию, владеющую «МТБанком». Ее купил собственник Galileo
 
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