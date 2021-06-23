МАЗ и БелАЗ попали под санкции. Сколько их продукции покупали в ЕС

Свабода выяснила, пользовалась ли спросом их продукция в странах ЕС. выяснила, пользовалась ли спросом их продукция в странах ЕС.





Грузовые автомобили

В прошлом году Беларусь продала грузовиков в страны ЕС на 4,1 миллиона долларов. Основные покупатели в ЕС-Польша, Литва, Латвия, Чехия, Эстония.





Но все же наиболее грузовых автомобилей Беларусь продавала и продает в Россию-на $ 342 млн в год, Индию-на $83,5 млн в год, Украину - $57,2 млн.





Самосвалы

Карьерных самосвалов в прошлом году Беларусь продала в ЕС на 3,3 миллиона долларов. Это только 10 единиц. Всего же за год в разные страны Беларусь продала 435 единиц этой техники. Из стран ЕС самосвалы покупали Польша, Болгария.





Больше всего самосвалов покупала Россия (на $106 млн), Индия (на $83 млн), Узбекистан (на $55 млн).





Украина пока не присоединялась к новым санкциям ЕС, но в прошлом году там купили белорусских самосвалов на $13,7 млн.





Что теперь с МАЗом и БелАЗом

Чистая прибыль МАЗа за прошлый год-142 тысячи рублей, годом ранее были чистые убытки на 497 тысяч рублей. По краткосрочным обязательствам завод должен более 1 миллиарда рублей, за год этот долг вырос на 300 тысяч рублей. Это следует из данных Единого портала финансового рынка.





По долгосрочным займам завод должен 487 миллионов рублей, за год долг вырос на 33 миллиона рублей.





Чистая прибыль БелАЗа за прошлый год-30 миллионов рублей, годом ранее было 265 миллионов рублей. То есть за год чистая прибыль сократилась в 8 раз. Количество персонала сократилось на 571 человека в год.





По краткосрочным обязательствам завод должен более 1 миллиарда рублей, по долгосрочным — 394 миллиона рублей.