Пепел Хатыни. Боль без срока давности. След Григория Васюры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Григорий Лакуста и Василий Мелешко утверждали на допросах, что карательными операциями командовал еще один человек – бывший офицер Красной Армии Григорий Васюра. Задержали его в Германии, но он свое участие в этих операциях отрицал. Борки, Любче, Клюево, Рапцово, Яново – эти деревни навсегда исчезли с лица земли. Их принесли в жертву вместе с жителями третьему рейху. Те, кому посчастливилось выжить, уходили в леса, готовили пищу на грязной воде, не мылись.

«Лесная река между Плещеницами и Логойском. Был там мост. Называли его горбатый. У этого горбатого моста 118-й батальон поставил свой пост. Партизанская разведка узнала, что этот мост охраняется и что среди этих людей есть те, кто не желает служить карателям и могут перебежать в партизаны. Таких было 12 человек, они бросили этот пост, один смалодушничал, вернулся и доложил, кто ушел в партизаны», – рассказывает полковник КГБ в отставке Евгений Далидович.

О тезках, повторивших судьбу этих деревень, и как следователю Далидовичу удалось отыскать след еще одного командира карательных операций Григория Васюры, смотрите в документальном фильме «Пепел Хатыни. Боль без срока давности».