|
Пепел Хатыни. Боль без срока давности. След Григория Васюры
23.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Григорий Лакуста и Василий Мелешко утверждали на допросах, что карательными операциями командовал еще один человек – бывший офицер Красной Армии Григорий Васюра. Задержали его в Германии, но он свое участие в этих операциях отрицал. Борки, Любче, Клюево, Рапцово, Яново – эти деревни навсегда исчезли с лица земли. Их принесли в жертву вместе с жителями третьему рейху. Те, кому посчастливилось выжить, уходили в леса, готовили пищу на грязной воде, не мылись.
О тезках, повторивших судьбу этих деревень, и как следователю Далидовичу удалось отыскать след еще одного командира карательных операций Григория Васюры, смотрите в документальном фильме «Пепел Хатыни. Боль без срока давности».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 серия. К годовщине начала войны специальный проект МТРК «МИР» в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)