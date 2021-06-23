Пепел Хатыни. Боль без срока давности. 118-й батальон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Они жили обычной жизнью советских граждан. Были примерными мужьями, отцами и передовиками труда, выглядели как обычные люди. Но они были палачами – жгли белорусские деревни и убивали мирных жителей. Не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков. Их искали по всему Советскому Союзу более 30 лет. Григорий Лакуста, шахтер, женат, есть дочь. Григорий Васюра, офицер красной армии, женат, трое детей. Василий Мелешко, офицер красной армии, женат, трое детей. Что руководило этими людьми? Почему они переходили на сторону немцев, чтобы убивать свой народ?

«Сжигали целые деревни, уничтожали семьи. Так в Дзержинском районе пять деревень повторили судьбу легендарной Хатыни. Это Глухое Перхурово, Любожанка, Лютовец, Садковщина, Скирмантово. Все эти деревни были сожжены вместе со своими жителями», – говорит главный хранитель фондов Дзержинского историко-краеведческого музея Ирина Клешевич.

Кто гнал людей с детьми на руках прямиком в пламя и за что мирным людям мстили немцы, смотрите в документальном фильме «Пепел Хатыни. Боль без срока давности».