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«Неужели история так ничему и не научила»: Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза
23.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Послы ЕС согласовали экономические секторальные санкции против Беларуси. Их могут ввести до конца недели. Это передает агентство
Ограничительные меры коснутся финансового сектора, экспорта калия и сферы нефтепереработки.
Напомним, что в начале недели четвертый пакет санкций согласовали министры иностранных дел 27 стран Европы. В ответ на действия Запада Александр Лукашенко заявил, что в мире множество государств, с которыми Беларусь продолжит взаимодействовать.
Лукашенко заявил: в ответ на экономическое давление Запада Беларусь не станет помогать Европе в борьбе с нелегальной миграцией.
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Послы ЕС согласовали экономические секторальные санкции против Беларуси. Их могут ввести до конца недели. Ограничительные меры коснутся финансового сектора,...
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