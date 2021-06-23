«Неужели история так ничему и не научила»: Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Послы ЕС согласовали экономические секторальные санкции против Беларуси. Их могут ввести до конца недели. Это передает агентство ТАСС , ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе.

Ограничительные меры коснутся финансового сектора, экспорта калия и сферы нефтепереработки.

Напомним, что в начале недели четвертый пакет санкций согласовали министры иностранных дел 27 стран Европы. В ответ на действия Запада Александр Лукашенко заявил, что в мире множество государств, с которыми Беларусь продолжит взаимодействовать.

«Мир сегодня не замыкается только на Европейском союзе. На планете достаточно ответственных стран и целых регионов, с которыми мы продолжим тесно сотрудничать. За нами правда, и мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила? Посмотрите, как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта», – отметил президент.

Лукашенко заявил: в ответ на экономическое давление Запада Беларусь не станет помогать Европе в борьбе с нелегальной миграцией.