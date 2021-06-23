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Контейнерные перевозки - что это?

Преимущества доставки грузов из Китая в контейнерах

Цена доставки в контейнерах из Китая

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доставка грузов в контейнерах из Китая в Беларусь: что это, преимущества, цены Контейнерные перевозки актуальны для крупных заказов - от 24 тонн.

Это вид грузоперевозок, при котором товар помещается в подходящий контейнер (это может быть как стандартный 20-футовый, так и рефрижератор, флэтрак) и отправляется с помощью выбранного транспорта в Беларусь.Контейнерная перевозка хороша тем, что позволяет перевезти груз из одного пункта в другой в одном боксе, который для товара выступает в качестве тары и склада одновременно.Контейнерные перевозки актуальны для крупных заказов - от 24 тонн.Вид грузоперевозок пользуется большим спросом среди белорусских, российских, украинских компаний по ряду причин:Существует множество контейнеров, среди которых можно подобрать подходящий для товара. Это может быть стандартный 40-футовый бокс или же формата Open Top, созданный для грузов, которые поместить можно только вертикально.Во время транспортировки груз находится в безопасности, так как надежно упакован и зафиксирован. При этом бокс опломбирован, что исключает риск хищения продукции.Можно использовать разный транспорт. Заказчик вправе выбирать, на чем доставлять контейнерное оборудование.Так, на самолете будет дороже и быстрее всего, на морском судне - медленнее и дешевле.Можно транспортировать разные товары. Одежда, обувь, аксессуары, мебель, гаджеты, детские изделия, велосипеды, запчасти, оборудование - все это возможно получить в рамках доставки контейнерами.Кроме того, данный тип перевозок позволяет транспортировать опасные, скоропортящиеся, негабаритные грузы.Стоимость зависит от:Общего веса, объема товара.Особенностей продукции. Например, доставка быстропортящихся продуктов в специальном рефрижераторе обойдется дороже, чем транспортировка одежды в стандартном боксе.Способа доставки и маршрута.Тарифов логистической компании, с которой вы планируете сотрудничать.Заказать качественную и недорогуюиз Китая можно в компании PostavkiOptom. Мы работаем прозрачно, официально и на результат, поэтому нам доверяют самые разные клиенты: от мелких предпринимателей до крупных компаний.