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Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 статье Уголовного кодекса
Источник материала: UDF
Ольга после приговора 24 марта. Фото Надежды Бужан
В январе 2021 года Ольгу Калацкую задержали и водворили в СИЗО. Сначала она проходила как подозреваемая по ст. 342 УК.
Позже обвинили в злостном хулиганстве (ст. 339 УК) за то что, во время одной из акций протеста Ольга нанесла несколько пощечин сотруднику СТВ Григорию Азаренко. До суда Ольга находилась за решеткой.
В марте 2021 года дело рассмотрел суд Фрунзенского района Минска. Григорий Азаренок в суде сказал, что заявление на Калацкую не писал и вообще не считает, что женщина его оскорбила:
«Об эпизоде я забыл в тот же вечер. Но всем известный телеграм-канал решил выложить это, посмаковать — и органы занялись делом. Я ходатайствовал о прекращении уголовного преследования и настаивал на прекращении дела. Поддерживаю эту свою позицию и сейчас».
В итоге судья Алла Скуратович приговорила переводчицу Ольгу Калацкую к двум годам домашней химии.
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В январе 2021 года Ольгу Калацкую задержали и водворили в СИЗО.
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