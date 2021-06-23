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Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 статье Уголовного кодекса

23.06.2021 18:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 статье Уголовного кодекса
Ольга после приговора 24 марта. Фото Надежды Бужан
СК комитет отменил постановление о прекращении производства по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении переводчицы Ольги Калацкой. Соответственно Ольга снова подозреваемая по этой статье. Она сейчас отбывает два года домашней химии, но по другой статье, пишет БАЖ.

В январе 2021 года Ольгу Калацкую задержали и водворили в СИЗО. Сначала она проходила как подозреваемая по ст. 342 УК.

Позже обвинили в злостном хулиганстве (ст. 339 УК) за то что, во время одной из акций протеста Ольга нанесла несколько пощечин сотруднику СТВ Григорию Азаренко. До суда Ольга находилась за решеткой.

В марте 2021 года дело рассмотрел суд Фрунзенского района Минска. Григорий Азаренок в суде сказал, что заявление на Калацкую не писал и вообще не считает, что женщина его оскорбила:

«Об эпизоде я забыл в тот же вечер. Но всем известный телеграм-канал решил выложить это, посмаковать — и органы занялись делом. Я ходатайствовал о прекращении уголовного преследования и настаивал на прекращении дела. Поддерживаю эту свою позицию и сейчас».


В итоге судья Алла Скуратович приговорила переводчицу Ольгу Калацкую к двум годам домашней химии.
 
Теги: Минск
 
 
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В январе 2021 года Ольгу Калацкую задержали и водворили в СИЗО.
 
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