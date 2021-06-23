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Ольга после приговора 24 марта. Фото Надежды Бужан

«Об эпизоде я забыл в тот же вечер. Но всем известный телеграм-канал решил выложить это, посмаковать — и органы занялись делом. Я ходатайствовал о прекращении уголовного преследования и настаивал на прекращении дела. Поддерживаю эту свою позицию и сейчас».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Переводчица Ольга Калацкая снова подозреваемая по 342 статье Уголовного кодекса В январе 2021 года Ольгу Калацкую задержали и водворили в СИЗО.