Запреты на посещение лесов введены уже в 80 районах Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Запреты на посещение гражданами лесных угодий введены уже в 80 регионах Беларуси, свидетельствует оперативная информация Министерства лесного хозяйства республики.

Причина таких ограничений – очень жаркая погода, которая установилась в стране в последние дни: столбики термометров местами поднялись выше отметки +35°С.

По информации Минлесхоза, запреты на посещения лесов местные власти ввели уже в 80 районах.

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