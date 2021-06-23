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Запреты на посещение лесов введены уже в 80 районах Беларуси

23.06.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Запреты на посещение гражданами лесных угодий введены уже в 80 регионах Беларуси, свидетельствует оперативная информация Министерства лесного хозяйства республики.

Причина таких ограничений – очень жаркая погода, которая установилась в стране в последние дни: столбики термометров местами поднялись выше отметки +35°С.

По информации Минлесхоза, запреты на посещения лесов местные власти ввели уже в 80 районах.

Последует

 

 
Теги: Минск
 
 
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Причина таких ограничений – очень жаркая погода, которая установилась в стране в последние дни.
 
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