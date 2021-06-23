В Минске на MILEX-2021 представили новейшие образцы вооружений – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Главное внимание в первый день выставки было приковано к презентации первого белорусского бронетранспортера, разработка которого является заслугой инженеров МЗКТ.

Несмотря на то что бронемашина стоит на колесном шасси своей компановкой она напоминает советскую классику – БМП-2. Белорусский БТР даже получил аналогичное вооружение в виде пушки 2А42.

Посмотреть на достижение конструкторской мысли пришел премьер-министр Роман Головченко. В прошлом он возглавлял Госкомвоенпром, значит погружен в тему. Премьер с интересом осмотрел боевую машину и даже проверил десантный отсек на комфортность.

Нашлось на выставке и место для ЗРК "Бук" белорусской разработки, в котором от советского осталось только название, если верить создателям. Вот-вот на подходе и ракета отечественного производства для него, которая способна бить по цели на расстоянии в 70 км, а это вдвое, чем у советского аналога.

Любители тактических шутеров или просто профессионалы могли оценить на стендах стрелковое оружие белорусского производства. Там же были представлены образцы новейшей тактической экипировки для бойцов спецназа, которую сейчас принято называть умной.

Противотанковый ракетный комплекс "Конкурс" – образец не устаревающей советской классики, который в руках белорусских оружейников обрел новую жизнь. Теперь это модернизированное оружие, которая и видит лучше, и бьет дальше.

Внимание простых зевак привлек гироплан Tercel, похожий на вертолет из будущего. Настоящие профи авиатехники легко узнают в нем автожир. При этом данный образчик винтокрылой техники, если верить создателям легок в управлении и надежен в деле.

Любая выставка военной техники привлекает внимание публики, которой интересно прикоснуться к настоящим образцам, но украшением таких мероприятий все еще остаются девушки, которые и на вопросы ответят и для фотографов улыбнутся.