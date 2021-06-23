Подпавший под санкции Алексей Олексин продал «МТБанк»

Сменился собственник «МТБанка», который ранее контролировался бизнесменом Алексеем Олексиным. 21 июня он был включен в санкционный список Евросоюза.



Фото yandex.by

Как сообщается на сайте «МТБанка», 100% акций холдинговой компании MTB Investments Holdings Limited, которой принадлежит более 99% акций ЗАО «МТБанк», приобрела компания Stoneva Limited бизнесмена ливанского происхождения Ромео Абдо.

У Абдо давние интересы в Беларуси — вместе со своим братом Мишелем Абдо он вошел в число основателей группы компаний BNK, которая построила в Минске несколько торгово-развлекательных и бизнес-центров — Galileo, Rubin Plaza, Silver Tower и Terrum.

Мишель Абдо занимается оперативным управлением в Galileo и развивает находящиеся там магазины итальянского масс-маркета Terranova и Calliope. Кроме того, Мишел Абдо и еще один сооснователь BNK непальский бизнесмен Шрестха Нирадж Говинда владеют компанией «Сетко Интернешнл», которая в 2018 году выиграла аукцион по продаже участка территории рынка «Ждановичи» под жилую застройку.

До сделки бенефициарными собственниками ЗАО «МТБанк» были контролируемые Олексиным компании «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз», которые владели банком с 2015 года.





Компания «Энерго-Оил» активно занимается табачным бизнесом — имеет собственную табачную фабрику, где производятся по лицензии многие известные марки сигарет, розничную торговую сеть «Табакерка». Кроме того, «Энгерго-Оил» является импортером сигарет и монопольным поставщиком в Беларусь некурительных табачных изделий.

Компания «Белнефтегаз» занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Это направление Олексин развивает еще со времен сотрудничества с Юрием Чижом, который после попадания в санкционный список Евросоюза переписал свой нефтяной бизнес на Олексина.

Также «Белнефтегаз» является Национальным оператором системы мониторинга транзитных перевозок «БНГарант», которая позволяет в режиме реального времени следить за передвижением автомобилей и грузов. «БНГарант» интегрирована с системой таможенных органов.

Кроме тог, по имеющейся информации, Олексин владеет компанией «Велес-Мит» (бывший Молодечненский мясокомбинат), является совладелецем национального логистического оператора «Бремино Групп».

В январе этого года Олексин переписал свои доли в «Энерго-Оил» и «Белнефтегазе». Теперь формально компании принадлежат супруге Инне Олексиной и сыновьям — Дмитрию и Виталию Олексиным.

В сообщении «МТБанка» утверждается, что для MTB Investments Holdings Limited банковский бизнес был непрофильным, а поиски нового покупателя шли более года.