ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Англии

23.06.2021 18:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Истборне. В матче второго круга он обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счетом 6:7, 7:5, 6:3.

Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Англии

Попырин занимает 67-е место в мировом рейтинге, Ивашко — 87-е.

Следующим соперником белоруса станет сильнейший теннисист из пары Мартон Фучович (49) — Квон Сун Ву (77).

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Истборне. В матче второго круга он обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счетом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Елена Анисим: Из людской памяти флаг не вытравить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by