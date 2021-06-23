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Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Англии
Источник материала: Навiны
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Истборне. В матче второго круга он обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счетом 6:7, 7:5, 6:3.
Попырин занимает 67-е место в мировом рейтинге, Ивашко — 87-е.
Следующим соперником белоруса станет сильнейший теннисист из пары Мартон Фучович (49) — Квон Сун Ву (77).
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Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Истборне. В матче второго круга он обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счетом...
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