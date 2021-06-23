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Зрелищно, но незаконно: несколько полей мака уничтожили в Мядельском районе

23.06.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Плантации общей площадью более 1,5 га оказались в фокусе внимания милиции.  Первый участок раскинулся на площади свыше гектара. Угодья принадлежат местной организации. Оперативники передали эту информацию представителям предприятия, в итоге на место была выслана техника для уничтожения запрещенной культуры. А это около 800 кг мака.



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Плантации общей площадью более 1,5 га оказались в фокусе внимания милиции.  Первый участок раскинулся на площади свыше гектара. Угодья принадлежат местной...
 
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