Зрелищно, но незаконно: несколько полей мака уничтожили в Мядельском районе

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Плантации общей площадью более 1,5 га оказались в фокусе внимания милиции. Первый участок раскинулся на площади свыше гектара. Угодья принадлежат местной организации. Оперативники передали эту информацию представителям предприятия, в итоге на место была выслана техника для уничтожения запрещенной культуры. А это около 800 кг мака.









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