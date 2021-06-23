Елена Анисим: Из людской памяти флаг не вытравить

В КГБ поступил проект МВД «Об определении списка организаций и других структур, нацистских символов и атрибутов». Это пишет в своем телеграм-канале провластный Союз журналистов. В документ предлагается включить бело-красный-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь!».

Елена Анисим: Во-первых, друзья TБM уже выразили обеспокоенность по поводу вышеизложенного, и, скорее всего, будет подготовлено соответствующие заявление.

БЧБ флаг - историческая символика, а слова «Жыве Беларусь» принадлежат Янке Купале. В этом случае вам нужно перечеркнуть всю белорусскую историю и почистить всю белорусскую литературу. Если такой запрет состоится, это будет верхом цинизма в Год народного единства, потому что таким образом, единство в обществе не достигнуть. Именно под БЧБ флагами в 1991 году стала независимой Беларусь.













…Флаг, конечно, можно запретить, но из человеческой памяти и души его не вытравить. И из истории не выбросить. В любом случае время придет, и флаг снова вернется. Все будет так как и должно быть.





перевод БП