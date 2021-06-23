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У компании, которая владеет МТБанком, изменился собственник

23.06.2021 19:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У компании, которая владеет МТБанком, изменился собственник
Фото: citydog.by
У компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, которой принадлежит более 99% акций ЗАО «МТБанк», поменялся собственник. Tut.by рассказывает, кто выкупил компанию и как с этой сделкой связана семья Олексиных.

Завершилась сделка по приобретению 100% акций холдинговой компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, которой принадлежит более 99% акций ЗАО «МТБанк». Покупателем выступила компания Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо. Он ведет бизнес как в Беларуси, так и в странах Азии, Африки и Европы с приоритетами в секторах телекоммуникаций, информационных технологий и коммерческой недвижимости.

В Беларуси Ромео Абдо является одним из основателей группы компаний BNK Estate, которая построила в Минске торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower. Решение о приобретении контрольного пакета в ЗАО «МТБанк» было принято с учетом инвестиционной привлекательности банка и опыта инвестиций в банковский сектор партнеров по бизнесу.

Партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Республике Беларусь Закрытого акционерного общества «Банк международной торговли и инвестиций» (ЗАО «Межторгбанк»). Впоследствии ЗАО «Межторгбанк» был приобретен консорциумом «Альфа-групп». В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала.

Ожидается, что привлечение инвестора позволит банку выйти на новые международные рынки финансовых ресурсов, в том числе стран Ближнего Востока и Азии.

Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО «МТБанк» — компаний Энерго-Оил и Белнефтегаз, которые владели банком с 2015 года. Эти компании — бизнес семьи бизнесмена Алексея Олексина. В январе этого года сообщалось, что бизнесмен переписал эти компании на сыновей. Предполагалось, что причина — в угрозе европейских санкций. Сейчас в схеме бенефициарных собственников на сайте «МТБанк» указано, что по 40% доли в «ЭНЕРГО-ОИЛ» приходится на Виталия и Дмитрия Олексиных, еще 20% — на Инну Олексину (жену бизнесмена).

Что касается нынешней сделки, то на сайте МТБанка уточняется:

— Несмотря на непрофильность банковского бизнеса в инвестиционном портфеле и готовность к потенциальной продаже банка, предыдущие собственники рассматривали финансовый институт как приоритетное бизнес-направление. За 6 лет банк прошел существенную трансформацию, превратившись из преимущественно розничного банка в универсальный банк, и усилил свое присутствие в бизнес-сегменте. За это время был запущен целый ряд новых продуктов, многие из которых стали уникальными для финансового рынка Беларуси. Успехи ЗАО «МТБанк» подтверждаются ростом капитала более чем в 3 раза и недавней сделкой по приобретению ЗАО «Идея Банк» у Getin Holding S.A. и Getin International S.A. (Польша).
 
Теги: Минск
 
 
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