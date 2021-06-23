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Картины из коллекции "Белгазпромбанка" вернулись в галерею – видео

23.06.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В галерею "Арт-Беларусь" вернулась "Ева" Хаима Сутина. Это самое дорогое оцененное произведение изобразительного искусства в Беларуси.

"Прекрасно, что все на своих местах. Наверное и веры не было на возвращение, но сегодня такая новость с утра и мы сразу прибежали смотреть. (...)Мы поверить не могли до последнего, пока не пришли" – отметила посетительница галереи Дина Юркевич.

По словам куратора корпоративной коллекции банка Александра Зименко, работники галереи постарались максимально воссоздать классическую экспозицию.

"И можем показать шесть работ авторов объединения УНОВИС, которые планировалось показать еще в 2020-ом году в Витебске, но к сожалению пандемия этому помешала", - добавил он.

Среди новинок - шесть уникальных работ участников УНОВИС: Евгении Магарил, Дмитрия Санникова, Ефима Рояка, Льва Юдина.

УНОВИС ("Утвердители нового искусства") – творческое объединение, развивавшее идеи супрематизма, которое было создано в 1920-1923 годах в Витебском Народном художественном училище под руководством Казимира Малевича.

"Эти работы до сих пор, даже спустя 100 лет, продолжают вызывать вопросы, потому что кто-то по-прежнему не может понять, искусство это вообще или нет. Это то замечательное явление, которое оказало очень сильный эффект на развитие изобразительного искусства во всем мире в 20 веке", - добавил Александр Зименко.

Работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и других всемирно известных выходцев из белорусских земель были возвращены территорию Республики Беларусь усилиями ОАО "Белгазпромбанк". Сегодня в галерее "Арт-Беларусь" более 50 арт-объектов.

В июне 2020 года около 150 произведений искусства приобщили к "делу Белгазпромбанка". ГосСМИ сообщали, что картины общей стоимостью около $20 млн "готовили к срочному вывозу из страны". Произведения искусства конфисковали, с тех пор они не выставлялись. Так выглядела галерея после конфискации картин.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Галерея "Арт-Беларусь" предлагает взглянуть на работы Сутина, Шагала и Цадкина вновь и презентует новинки – уникальные работы УНОВИС. Смотрите на видео, как...
 
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