Вышинский: Беларусь уже поставили перед жестким выбором

Источник материала: Sputnik Беларусь

Какого-либо периода ослабления давления и разрядки ждать не приходится – ни в отношении Беларуси, ни на международной арене в целом, рассуждает собеседник радио Sputnik. В частности, Беларусь уже долгое время подталкивают к простой мысли, что "мир не будет таким, каким был вчера, эмоционально стабильная жизнь в прошлом".

"С вами происходит то, что происходит со всем постсоветским пространством ― что рано или поздно поставят перед жестким выбором – либо ориентируйтесь на Брюссель ― на коллективный Запад, либо оставайтесь со своими ценностями и укрепляйте веру в них, в связи, которые пытаются прервать. И перед выбором вас уже поставили", ― рассуждает Вышинский.

Ситуация в Беларуси – лишь часть общемировой картины противостояния стран-гигантов, в котором о каких-либо договоренностях речи не идет, рассуждает журналист о недавней встрече лидеров России и США.

Договориться не получится

"В нашем понимании слово "договориться" здесь не подходит, потому что с нами никто не хочет договариваться. Другое "многообещающее проглянувшее счастье в зарницах", как назвал его Путин, что с нами вообще стали разговаривать. Байден продемонстрировал, что Россия, как бы ни говорили "о чем с ней разговаривать", но нет ни у кого такого оружия, человеческого потенциала и такого ресурса, в том числе энергетического. Нет того, что есть у других, значит надо разговаривать", ― рассуждает Вышинский.

Максимальное столкновение интересов сейчас происходит в информационной сфере, экономике, политики и так называемом разделении сфер влияния, отмечает собеседник Sputnik. "Конечно, там никаких договоренностей не будет, там конкуренция будет продолжаться".

"Другой вопрос, что американцы хотят разграничить – либо договориться с Россией и тогда у Китая не будет мощного союзника, либо договориться с Китаем. Но в любом случае это никакие не договоренности, это игра по снижению возможностей конкурента. Никто нас из списка стратегических врагов не вычеркнул", ― подчеркивает Вышинский.

От Советского информбюро

Еще один повод для общения в студии – 80-летний юбилей Совинформбюро, с которого началась история современной медиагруппы "Россия сегодня". Этот юбилей будет отмечаться 24 июня.

"Совинформбюро – это то, что мы в медиагруппе считаем своим прародителем или дедушкой. Совершенно уникальная структура, созданная на второй день после начала войны для информирования страны о том, что происходит… Когда развешивали сводки Совинформбюро на оккупированной территории, это был настоящий подвиг, кроме того, это демонстрация, насколько ценна информация в такой военной, кризисной ситуации. И кроме того, эта огромная структура давала возможность узнавать о том, что происходит на территории СССР, за рубежом", ― рассказывает Вышинский.

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