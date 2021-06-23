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Дмитриев: «По сути, Беларусь осталась наедине с Кремлем. И, конечно, он будет пользоваться этим»
23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что остановит власти, которые пытаются доказать, что они имеют право на всё?
— Думаю, что атаки на крупные компании вызваны переделом Беларуси, который сейчас происходит, когда те, кто получили безграничную власть, пытаются ее использовать для того, чтобы подчинить себе бизнес и еще где-то найти денег, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. — Второй момент, надо понимать, что это ощущение, когда ты можешь прийти и просто арестовать, а потом уже заниматься поиском доказательств, очень развращающее.
время даже Лукашенко (это было на совещании за пару месяцев до выборов) ругал силовиков за то, что они арестовывают людей и держат по два-три месяца непонятно за что, или что сначала арестовывают, а потом думают, за что. Теперь же он сам создал ситуацию, в которой такие действия не только стали возможными, но и поощряемыми.
По мнению политика, эскалация репрессий в отношении бизнеса будет нарастать.
— Конечно, бизнесы будут отжимать дальше. И речь здесь не про лояльность, а про жизненное пространство. На сегодняшний день для крупных компаний, бизнеса в Беларуси это жизненное пространство стремительно сокращается.
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Во-первых, потому что бизнес просто своим существованием доказывает неэффективность той экономики, которую строит власть. Во-вторых, потому что бизнес — это всегда самостоятельные люди, которые не зависят от государства.
А, в-третьих, повторюсь, потому что это лакомые куски. Кто-то может захотеть получить должность, кто-то — очередную звезду на погоны. И при этом не думают об общем ущербе — имиджевом, рыночных или других потерях. Грубо говоря, разгромить компанию можно, но сколько налогов она потом реально не доплатит!?
Власти сегодня пытаются любой ценой доказать, что они здесь имеют право на все и в методах не ограничены, — считает политик.
Остановить репрессии, полагает он, можно только политическим решением, для появления которого должны совпасть несколько факторов.
— Репрессии любого рода — это политическое решение, соответственно, остановить его может только другое политическое решение. Я не знаю, что может стать на сегодняшний день триггером. Ключевая роль здесь складывается из разных составляющих — это и активность общества, и давление с разных сторон.
На самом деле, санкции лишь создают среду, в которой главное давление будет идти со стороны Кремля. Не знаю, понятно ли это самой власти, но от Кремля они будут получать теперь не деньги, а только предложения вроде, что у вас там, завод умирает, — так давайте присоединять его к российскому. Не можете продать продукцию — давайте через российских дистрибьюторов и т.д. И так будет сектор за сектором.
Но, надо понимать, что санкции — это не только те формальные решения, которые мы последние дни обсуждаем.
Посмотрите, как много предприятий отказываются сегодня работать с белорусским рынком и с белорусскими партнерами, хотя санкций еще никаких нет. Просто это становится репутационно невыгодно и опасно.
То же самое касается возможности Беларуси заимствовать деньги за границей. То есть, мы во всех вопросах, по сути, остались наедине с Кремлем. И, конечно, Кремль будет пользоваться этим.
Мы еще посмотрим, как сюда будут пытаться зайти российские бизнесы, которые тоже могут по-разному играть, — не исключает Андрей Дмитриев.
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Что остановит власти, которые пытаются доказать, что они имеют право на всё?
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