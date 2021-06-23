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Дмитриев: «По сути, Беларусь осталась наедине с Кремлем. И, конечно, он будет пользоваться этим»

23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Что остановит власти, которые пытаются доказать, что они имеют право на всё?

Дмитриев: «По сути, Беларусь осталась наедине с Кремлем. И, конечно, он будет пользоваться этим»

— Думаю, что атаки на крупные компании вызваны переделом Беларуси, который сейчас происходит, когда те, кто получили безграничную власть, пытаются ее использовать для того, чтобы подчинить себе бизнес и еще где-то найти денег, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. — Второй момент, надо понимать, что это ощущение, когда ты можешь прийти и просто арестовать, а потом уже заниматься поиском доказательств, очень развращающее.

Мы видели уже много раз, когда кого-то задерживают, потом через некоторое время выпускают, якобы «договорился». Но это такой способ, который точно не про дознание и не про расследование. Это просто способ выкручивания рук.

Поэтому, конечно, когда раньше какое-то общественное мнение имело значение, — это ограничивалось. Хотя, напомню, в свое

время даже Лукашенко (это было на совещании за пару месяцев до выборов) ругал силовиков за то, что они арестовывают людей и держат по два-три месяца непонятно за что, или что сначала арестовывают, а потом думают, за что. Теперь же он сам создал ситуацию, в которой такие действия не только стали возможными, но и поощряемыми.

По мнению политика, эскалация репрессий в отношении бизнеса  будет нарастать.

— Конечно, бизнесы будут отжимать дальше. И речь здесь не про лояльность, а про жизненное пространство. На сегодняшний день для крупных компаний, бизнеса в Беларуси это жизненное пространство стремительно сокращается.

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Во-первых, потому что бизнес просто своим существованием доказывает неэффективность той экономики, которую строит власть. Во-вторых, потому что бизнес — это всегда самостоятельные люди, которые не зависят от государства.

А, в-третьих, повторюсь, потому что это лакомые куски. Кто-то может захотеть получить должность, кто-то — очередную звезду на погоны. И при этом не думают об общем ущербе — имиджевом, рыночных или других потерях. Грубо говоря, разгромить компанию можно, но сколько налогов она потом реально не доплатит!?

Власти сегодня пытаются любой ценой доказать, что они здесь имеют право на все и в методах не ограничены, — считает политик.

Остановить репрессии, полагает он, можно только политическим решением, для появления которого должны совпасть несколько факторов.  

— Репрессии любого рода — это политическое решение, соответственно, остановить его может только другое политическое решение. Я не знаю, что может стать на сегодняшний день триггером. Ключевая роль здесь складывается из разных составляющих — это и активность общества, и давление с разных сторон.

На самом деле, санкции лишь создают среду, в которой главное давление будет идти со стороны Кремля. Не знаю, понятно ли это самой власти, но от Кремля они будут получать теперь не деньги, а только предложения вроде, что у вас там, завод умирает, — так давайте присоединять его к российскому. Не можете продать продукцию — давайте через российских дистрибьюторов и т.д. И так будет сектор за сектором.

Давление будет идти оттуда, и оно будет по-настоящему сильным. Потому что Лукашенко поставил нас всех в ситуацию, когда мы абсолютно зависимы от одного центра. А монополист всегда диктует невыгодные условия.

Но, надо понимать, что санкции — это не только те формальные решения, которые мы последние дни обсуждаем. Санкции — это в целом поступательная нарастающая изоляция Беларуси.

Посмотрите, как много предприятий отказываются сегодня работать с белорусским рынком и с белорусскими партнерами, хотя санкций еще никаких нет. Просто это становится репутационно невыгодно и опасно.

То же самое касается возможности Беларуси заимствовать деньги за границей. То есть, мы во всех вопросах, по сути, остались наедине с Кремлем. И, конечно, Кремль будет пользоваться этим.

Мы еще посмотрим, как сюда будут пытаться зайти российские бизнесы, которые тоже могут по-разному играть, — не исключает Андрей Дмитриев.

 
 
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