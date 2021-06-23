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Литва намерена обратиться к Беларуси за помощью по инциденту с лайнером Ryanair

23.06.2021 19:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литва намерена обратиться к Беларуси за юридической помощью в расследовании дела, связанного с вынужденной посадкой 23 мая в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, после того, как будет собрано достаточно информации.

Об этом в среду в эфире национального радио LRT заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, передает ТАСС.

"Следствие ведется достаточно интенсивно, идет сбор информации. К белорусской стороне мы обратимся за предоставлением помощи после того, как будет собран достаточный для такого обращения объем информации", - сказала она.

Как отметила генпрокурор, свое следствие по инциденту также ведут Латвия и США. "На борту самолета находились граждане этих стран, поэтому в обеих [странах] ведется свое следствие", - пояснила она.

Грунскене повторила, что подозреваемых по делу пока нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Литва намерена обратиться к Беларуси за юридической помощью в расследовании дела, связанного с вынужденной посадкой 23 мая в Минске самолета авиакомпании Ryanair,...
 
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