В ООН заявили о высоком риске использования ядерного оружия

ООН обеспокоена накоплением ядерного потенциала. Фото: www.ar25.org





пишет РИА Новости. "Риск использования ядерного оружия в результате умышленных действий или из-за просчетов является самым высоким с момента холодной войны", - заявила заместитель генсека организации Идзуми Накамицу,РИА Новости.





Подобные перспективы беспокоят ООН.





Среди причин - наращивание многополярного ядерного порядке, региональную напряженность и гонку вооружений.





"Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", - отметила Накамицу.





Наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия сигналов сторон и эскалации, подчеркнула заместитель генсека организации. По ее словам, лучшим решением для устранения ядерных рисков будет ликвидация подобных вооружений.





Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и его коллега Владимир Путин договорились о невозможности ядерной войны.



