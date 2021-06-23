Что нового в «деле студентов»? Суд идёт

собрал информацию о суде из сообщений в студенческих телеграм-каналах и чатах. Напомним, судебные заседания сделали открытыми, однако в зал пускают преимущественно родственников обвиняемых. dev.byинформацию о суде из сообщений в студенческих телеграм-каналах и чатах.





Сторона обвинения начала день с материалов по Ольге Филатченковой. Прокурор зачитал её телефонный разговор о ситуации в университете, и о том, что она намерена «бить тревогу в ЧУ» (проект «Честных людей» под названием «Честный университет» — прим. ред.). Также гособвинитель озвучил некоторые сообщения Филатченковой в чате канала «Мирный БГУИР».





Обвинение не преминуло напомнить суду о том, что Ольга присоединилась к забастовке и приняла участие в записи видеообращения преподавателей университета.





Далее прокурор зачитал перечень личных вещей, изъятых у Филатченковой, — блокноты, ноутбук и мобильный телефон преподавательницы техвуза. Последние признаны вещественным доказательством её вины. Интересный факт: следствие изучило зарядное устройство и рассмотрело игровые платформы на ноутбуке Ольги, но вещественных доказательств в них не нашло.

На ноутбуке у Ольги установлены Telegram, Skype, Zoom и другие программы. Но все они были запаролены, поэтому следствие не смогло их просмотреть.





Сторона обвинения упомянула, что среди документов найдена синяя папка, а в ней — заявление Ольги на участие наблюдателем на выборах и жалобы в участковую комиссию. Всё это также признано вещдоками. Кроме того к делу приобщены скриншоты из зума и фото с акций, на которых была запечатлена Ольга. А ещё видео, на котором преподаватель поёт «Муры».





Далее прокурор перешёл к 28-му тому дела — он посвящён студентке БНТУ Виктории Гранковской. В частности из уст гособвинителя прозвучало, что при обыске у девушки были изъяты ноутбук, мобильный телефон, флешка и записная книга. На телефоне Вики следствие обнаружило фото, на котором изображена она сама и другая девушка с плакатом «Нас отчислили незаконно». Также эксперты нашли приложение, которое даёт доступ к счетам с криптовалютами.

Затем обвинение зачитало материалы по другой студентке БНТУ — Асе Булыбенко. Прокурор озвучил явку с повинной, в которой девушка призналась, что «придумывала акции и участвовала в них». Перечислил изъятые у студентки вещи — мобильный телефон, флаг с лого вуза и карты памяти. А далее привёл сообщения Аси в разных чатах.

После слово получила сторона защиты: адвокаты студентов мехмата БГУ Тани Екельчик и Ильи Трахтенберга зачитали характеристики на своих подзащитных, данные им деканом. В них Татьяна описывается как добросовестная студентка, а Илья как активный студент. Упоминается, что он играл в «Что? Где? Когда?».





Прозвучали во время сегодняшнего заседания также положительные характеристики на Асю Булыбенко, Яну Оробейко, Вику Гранковскую и других ребят. А затем в суде смотрели видео с акций в БГУИР, БНТУ, БГУ и других вузах.



