ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что нового в «деле студентов»? Суд идёт

23.06.2021 19:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В суде Октябрьского района Минска продолжают рассматривать «дело студентов», фигурантами по которому проходят 10 учащихся разных вузов, выпускница меда и преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова. Сегодня как раз добрались до 26-го тома дела — он целиком посвящён Ольге.

Что нового в «деле студентов»? Суд идёт
Напомним, судебные заседания сделали открытыми, однако в зал пускают преимущественно родственников обвиняемых. dev.by собрал информацию о суде из сообщений в студенческих телеграм-каналах и чатах. 

 Сторона обвинения начала день с материалов по Ольге Филатченковой. Прокурор зачитал её телефонный разговор о ситуации в университете, и о том, что она намерена «бить тревогу в ЧУ» (проект «Честных людей» под названием «Честный университет» — прим. ред.). Также гособвинитель озвучил некоторые сообщения Филатченковой в чате канала «Мирный БГУИР». 

Обвинение не преминуло напомнить суду о том, что Ольга присоединилась к забастовке и приняла участие в записи видеообращения преподавателей университета.

Далее прокурор зачитал перечень личных вещей, изъятых у Филатченковой, — блокноты, ноутбук и мобильный телефон преподавательницы техвуза. Последние признаны вещественным доказательством её вины. Интересный факт: следствие изучило зарядное устройство и рассмотрело игровые платформы на ноутбуке Ольги, но вещественных доказательств в них не нашло. 
На ноутбуке у Ольги установлены Telegram, Skype, Zoom и другие программы. Но все они были запаролены, поэтому следствие не смогло их просмотреть.

Сторона обвинения упомянула, что среди документов найдена синяя папка, а в ней — заявление Ольги на участие наблюдателем на выборах и жалобы в участковую комиссию. Всё это также признано вещдоками. Кроме того к делу приобщены скриншоты из зума и фото с акций, на которых была запечатлена Ольга. А ещё видео, на котором преподаватель поёт «Муры».

Далее прокурор перешёл к 28-му тому дела — он посвящён студентке БНТУ Виктории Гранковской. В частности из уст гособвинителя прозвучало, что при обыске у девушки были изъяты ноутбук, мобильный телефон, флешка и записная книга. На телефоне Вики следствие  обнаружило фото, на котором изображена она сама и другая девушка с плакатом «Нас отчислили незаконно». Также эксперты нашли приложение, которое даёт доступ к счетам с криптовалютами.
Затем обвинение зачитало материалы по другой студентке БНТУ — Асе Булыбенко. Прокурор озвучил явку с повинной, в которой девушка призналась, что «придумывала акции и участвовала в них». Перечислил изъятые у студентки вещи — мобильный телефон, флаг с лого вуза и карты памяти. А далее привёл сообщения Аси в разных чатах.
После слово получила сторона защиты: адвокаты студентов мехмата БГУ Тани Екельчик и Ильи Трахтенберга зачитали характеристики на своих подзащитных, данные им деканом. В них Татьяна описывается как добросовестная студентка, а Илья как активный студент. Упоминается, что он играл в «Что? Где? Когда?».  

Прозвучали во время сегодняшнего заседания также положительные характеристики на Асю Булыбенко, Яну Оробейко, Вику Гранковскую и других ребят. А затем в суде смотрели видео с акций в БГУИР, БНТУ, БГУ и других вузах.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Октябрьского района Минска продолжают рассматривать «дело студентов», фигурантами по которому проходят 10 учащихся разных вузов, выпускница меда и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Як «Жыве Беларусь» бараніла «Советская Белоруссия» і крычаў дэпутат на мітынгу за Лукашэнку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by