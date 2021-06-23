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Цена – копейка. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 24 июня

23.06.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси вырастут на 1 копейку

Сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 1,88 рубля, АИ-95-К5-Евро будет стоить 1,98 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,2 рубля. Литр дизельного топлива обойдется в 1,98 рубля.
 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси вырастут на 1 копейку
 
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