Сколько можно работать на жаре и чем это грозит нанимателю

Но людям приходится работать в абсолютно разных условиях. И всем понятно, что жара не только не лучшим образом влияет на состояние человека, но и снижает производительность труда.





Но далеко не все знают, что режим работы в такой ситуации особо регламентируется действующими нор­мативными актами.





Постановлением Министерства здра­воохранения Рес­публики Беларусь от 30.04.2013 № 33 (в ред. от 28.12.2015) (далее – постановление № 33) утверждены санитарные нор­мы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офис­ных помещениях», а также гигиенического норматива «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений». Требования, установленные данным нор­мативным документом, обязательны для организаций всех форм соб­ственности.

Нанимателю следует знать:

если температурный режим не выдерживается, то продолжительность рабочего дня должна сокращаться. И хотя работник не может без ведома руководителя покинуть рабочее место, нанимателю необходимо либо соз­дать условия с соответствующей температурой воздуха, либо, при невозможности создания таких условий, отпустить работника домой, чтобы избежать производственных травм или ухудшения состояния работников.





Проблема не только в том, что производительность труда при повышении температуры воздуха падает. Стоит обратить внимание, что работник может пожаловаться, и организация рискует получить штраф за нарушение установленных санитарных норм и правил, гигиенических нормативов на должностное лицо в размере до 30 базовых величин (870 руб.), на ИП – до 200 базовых величин (5800 руб.), на юридическое лицо – до 500 базовых величин (14500 руб.), согласно ст. 17.5 Кодекса об административных правонарушениях .





Поэтому в интересах нанимателя стоит найти разумный компромисс при работе в жару, чтобы избежать штрафных санкций.





Согласно п. 29 постановления № 33 измерения следует проводить на рабочем месте, а если рабочим местом являются несколько участков (зон) производственного или офи­с­ного помещения, то измерения осуществляются на каждом из них.

Согласно постановлению № 33 категории работ разграничиваются на основе интенсивности общих энерго­затрат организма в ккал/ч (Вт). Так, выделяют следующие категории по интенсивности энергозатрат работников:





1) к категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в офисе, сфере управления и подобные);





2) к категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121–­150 ккал/ч (140–174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и подобные);





3) к категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151–200 ккал/ч (175–232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и подобные);





4) к категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201–250 ккал/ч (223–290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и подобные);





5) к категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие значительных физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и подобные).





таблице. Согласно постановлению № 33 пре­дельное время пребывания работника на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых величин зависит от категории работника и представлено в



