Кто и зачем убеждает белорусов пересмотреть факты из прошлого? Разбираемся вместе с историками

Источник материала: ОНТ

На этой неделе Беларусь вспоминает начало Великой Отечественной войны. 80 лет назад на рассвете 22 июня 41-го первые снаряды и бомбы упали на наши города и села. А дальше – 1418 дней ада. Лишения, боль и через нечеловеческое напряжение всех сил возрождение из пепла, чтобы победить зло, пожиравшее планету. Победили.

Впереди у нас другая дата, пока еще не вполне привычная – День народного единства, его мы впервые отметим 17 сентября. Государственный праздник. Почему для нас это больше, чем даты в календаре? А также кому и почему это очень не нравится? На эти вопросы ответили гости программы «ОбъективНо». В студии – депутат Палаты представителей, доктор исторических наук Игорь Марзалюк и ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович.

Подробнее – в видеоинформации.





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