Новые санкции против Беларуси: какую цель Запад преследует на самом деле?

Источник материала: ОНТ

Санкции. Запад опубликовал очередные списки. Предприятия и физические лица. Их согласовали в Люксембурге на уровне министров иностранных дел, а на саммите Евросовета уже завтра, как надеется глава евродипломатии Боррель, могут утвердить на уровне глав государств.

Кто-то уже подметил, что списки представили к годовщине начала Великой Отечественной. Так это или совпадение, но цинизм такого давления зашкаливает. Бьют по трудовым коллективам, то есть обычным людям. Почему Запад готов использовать даже фейки ради санкционного оправдания и почему не принимают в расчет потери собственных европейских компаний? На эти вопросы ответили гости программы «ОбъективНо». В студии – ректор института «Кадры индустрии» Министерства промышленности Георгий Гриц, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Олег Гайдукевич, руководитель общественной организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

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