Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца

Источник материала: ОНТ

Российский корабль выполнил предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца, вошедшего в территориальные воды России. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

В ответ российский корабль открыл предупредительный огонь. Позже самолет Су-24М провел предупредительное бомбометание. Британское судно не отреагировало на предупреждение. В 12:23 эсминец покинул территориальные воды России.

Сообщается, что британское судно принимает участие в совместных учениях Украины, Великобритании и США.

ФОТО: pixabay





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram