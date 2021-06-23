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Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца

23.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца

Российский корабль выполнил предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца, вошедшего в территориальные воды России. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

В ответ российский корабль открыл предупредительный огонь. Позже самолет Су-24М провел предупредительное бомбометание. Британское судно не отреагировало на предупреждение. В 12:23 эсминец покинул территориальные воды России.

Сообщается, что британское судно принимает участие в совместных учениях Украины, Великобритании и США.

ФОТО: pixabay

 

 


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Российский корабль выполнил предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца, вошедшего в территориальные воды России. Об этом сообщили в Минобороны...
 
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