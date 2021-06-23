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Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца
Источник материала: ОНТ
Российский корабль выполнил предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца, вошедшего в территориальные воды России. Об этом сообщили в Минобороны России,
В ответ российский корабль открыл предупредительный огонь. Позже самолет Су-24М провел предупредительное бомбометание. Британское судно не отреагировало на предупреждение. В 12:23 эсминец покинул территориальные воды России.
Сообщается, что британское судно принимает участие в совместных учениях Украины, Великобритании и США.
ФОТО: pixabay
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Российский корабль выполнил предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца, вошедшего в территориальные воды России. Об этом сообщили в Минобороны...
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