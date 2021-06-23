Красный уровень опасности, грозы и град: прогноз погоды на 24 июня

Источник материала: ОНТ

Аномально жаркая погода продолжает свое триумфальное шествие по стране. Средняя температура – до 10 градусов выше нормы. В ближайшие дни период экстремальной жары продолжится. Сохраняется красный уровень опасности по температуре. Жара ослабеет только в выходные. Будьте осторожны.

Завтра в нашу страну продолжит распространяться жаркий влажный воздух с южных широт. В результате образуются очаги кучево-дождевых грозовых облаков. Однако это не помешает воздуху вновь прогреться до рекордных отметок.

В четверг будет переменная облачность. В отдельных районах – кратковременные грозовые дожди. В дневные часы по западу страны при грозах – сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем по западу временами сильный порывистый. Атмосферное давление ночью и утром существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Утром температура воздуха составит от +21°C по западу до +25°C по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям на пару градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +31°C по западу и до +37°C по юго-востоку. К вечеру – от +23°C в западных регионах до +31°C в восточных.

В пятницу метеоусловия продолжит определять очень теплая влажная воздушная масса субтропического происхождения и атмосферный фронт с Западной Европы. Сохранится жаркая погода. Переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы, возможен град. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью – +18…+23°C, днем – +29…+34°C, по юго-востоку воздух прогреется до +36°C. В субботу, начиная с западных районов жара начнет постепенно ослабевать. Но без грозовых дождей не обойдется.

Фото: Pexels

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