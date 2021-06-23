ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Красный уровень опасности, грозы и град: прогноз погоды на 24 июня

23.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Красный уровень опасности, грозы и град: прогноз погоды на 24 июня

Аномально жаркая погода продолжает свое триумфальное шествие по стране. Средняя температура – до 10 градусов выше нормы. В ближайшие дни период экстремальной жары продолжится. Сохраняется красный уровень опасности по температуре. Жара ослабеет только в выходные. Будьте осторожны. 

Завтра в нашу страну продолжит распространяться жаркий влажный воздух с южных широт. В результате образуются очаги кучево-дождевых грозовых облаков. Однако это не помешает воздуху вновь прогреться до рекордных отметок.

В четверг будет переменная облачность. В отдельных районах – кратковременные грозовые дожди. В дневные часы по западу страны при грозах – сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем по западу временами сильный порывистый. Атмосферное давление ночью и утром существенно не изменится, днем будет слабо падать. 

Утром температура воздуха составит от +21°C по западу до +25°C по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям на пару градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +31°C по западу и до +37°C по юго-востоку. К вечеру – от +23°C в западных регионах до +31°C в восточных.  

В пятницу метеоусловия продолжит определять очень теплая влажная воздушная масса субтропического происхождения и атмосферный фронт с Западной Европы. Сохранится жаркая погода. Переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы, возможен град. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью – +18…+23°C, днем – +29…+34°C, по юго-востоку воздух прогреется до +36°C. В субботу, начиная с западных районов жара начнет постепенно ослабевать. Но без грозовых дождей не обойдется. 

Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аномально жаркая погода продолжает свое триумфальное шествие по стране. Средняя температура – до 10 градусов выше нормы. В ближайшие дни период экстремальной жары...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший директор спорткомплекса «Олимпийский» получил четыре года тюрьмы усиленного режима за взятку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by