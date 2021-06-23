НОК утвердил состав спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

Источник материала: ОНТ

Национальный олимпийский комитет утвердил состав спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

На Игры отправятся 96 атлетов, которые выступят в 21 виде спорта. Самое серьезное представительство у легкоатлетов и сборной по гребле на байдарках и каноэ. У гребцов – 12 человек.

У команды по тяжелой атлетике была ограниченная квота: всего два спортсмена. В Токио выступят Евгений Тихонцов и Дарья Наумова.

В олимпийский теннисный турнир возвращается чемпионка Игр Лондона Виктория Азаренко – она сыграет вместе с Ариной Соболенко, для которой это дебютная Олимпиада. Отметим и Владимира Самсонова, который выступит уже на седьмых Играх. Пять лет назад он занял 4 место. Окончательное количество белорусских лицензий на летние Олимпийские игры будет известно 30 июня.

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