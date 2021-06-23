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Нешуточный скандал в ЕС: Брюссель возмущен поведением Венгрии, которая защищает традиционные ценности

23.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нешуточный скандал в ЕС: Брюссель возмущен поведением Венгрии, которая защищает традиционные ценности

Нешуточный скандал разгорается в ЕС. И на весьма щекотливую тему. Брюссель возмущен поведением Венгрии, которая решила защитить традиционные ценности.


Будапешт не хочет быть радужным. Парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий пропаганду сексуальных меньшинств, в частности теперь в школах учителя не могут говорить с учениками про однополую любовь. Что вполне понятно и нормально. Но Еврокомиссия решила Венгрию за такое самоуправство наказать и грозит сокращением выплат. Что и говорить – санкции абсурда. Инициативу Будапешта уже осудили 13 стран, в том числе Литва, Латвия и Эстония. Устоит ли Венгрия под давлением европейского ЛГБТ-лобби? Вопрос традиционно риторический.

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Нешуточный скандал разгорается в ЕС. И на весьма щекотливую тему. Брюссель возмущен поведением Венгрии, которая решила защитить традиционные ценности. Будапешт...
 
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