8 самых странных традиций африканских племен. Вы будете в шоке!

Источник материала: ОНТ

Многие люди знают, что в Африке существует большое количество племен, каждое из которых имеет свои традиции и обряды. Часть из таких может ввести в шок, а другие – заметно повеселить.

Бушмены – кустарниковые люди



Фото: nat-geo.ru

Это небольшое племя, которое проживает на юге. В основном они занимаются охотой, однако у них нет вождей – управляют всем главы семьи. Обычно такие верхушки обладают большим количеством полномочий, чем другие бушмены. К тому же члены племени уважают стариков, которые могут передать часть своих знаний следующим поколениям.

Все племя в целом является единой семьей, в которой нет зависимости от родственных отношений. Они стараются помогать друг другу, а все свои добычи обязательно делят с остальными членами семьи. Но есть у них и странные для нас обычаи. Обычно женщины племени могут кормить грудью малыша до двух-трех лет, пока не наступят новые роды.

Нуба – люди холмов



Фото: riafan.ru

Это племя находится на границе Судана и Южного Судана. Каждый год у них проходит определенный обряд – молодые люди танцуют, а во время танца девушки находят своего будущего мужа. В случае выбора мужчине необходимо построить будущий дом для их семьи, а до этого им разрешены лишь тайные встречи. Даже при условии появления на свет ребенка они не могут считаться ячейкой общества. После того, как дом будет построен, они смогут вместе жить, однако не имеют права вместе принимать пищу – это будет дозволено им спустя год совместной жизни.

Мурси, населяющие райские кущи



Фото: nat-geo.ru

В этом племени также существуют некоторые странные обычаи. Например, женщины должны носить определенные губные диски. Многие исследователи уверены, что это показывает их социальный статус, то есть насколько много приданого у нее имеется. После замужества они меняют деревянный диск на глиняный, который в диаметре может достигать до 30 сантиметров.

Свази, исполняющие танец



Фото: lbe.wikipedia.org

У этого племени есть определенная традиция – они устраивают фестиваль «Танец Тростника», на который сходятся все девственницы королевства, чтобы показать свою привлекательность и умение танцевать. Король же должен сделать выбор в пользу одной из них. Самое интересное, что у ныне правящего Мсвати III всего лишь 11 жен, когда у его отца было 90, каждой из которых он возвел личный дворец.

Туареги – потомки царицы



Фото: moiextrim.ru

Эти племена очень широко распространены по всей Африке: встретить их можно и в Мали, и в Нигере, и в Марокко. При этом туареги уверены, что они происходят из рода легендарной царицы Тин-Хинан. Из-за этого в племенах господствует в основном матриархат: девушки имеют право получать образование, иметь в собственности земли, а также могут развестись с мужем. В случае развода именно мужчина должен покинуть дом. К тому же у туарегов должен закрывать лицо мужчина, а не женщина.

Хамер, верящие в джинов



Фото: nat-geo.ru

Это племя живет на юге Эфиопии и до сих пор верит в то, что у всего есть душа. А также по поверьям существуют джинны, которые перевоплощаются в человека или же животного.

По религии они относятся к мусульманам-суннитам, поэтому мужчина может брать себе до четырех жен, которые носят ошейники, обозначающие их порядковый номер. При этом отмечается, что мужчины обязаны бить своих жен по определенным дням, потому что это является проявлением любви. Количество шрамов женщины показывает, как сильно ее любит муж.

Химба, не знающие письменности



Фото: zen.yandex.ru

Это племя живет на севере Намибии. Они совершенно не владеют письменностью. Основной их ценностью считаются коровы, на которых они могут покупать себе невест. В 8 лет девочка стоит 4 коровы, а чем старше она становится, тем дороже ее оценивают. В племени женятся даже старики, которые «одалживают» своих супруг сыновьям.

Цамай из долины Ома



Фото: zen.yandex.ru

Они проживают в Эфиопии, и их традиции отличаются от остальных: девушке не обязательно оставаться девственницей до замужества. Однако если такая связь привела к появлению детей, то они должны будут пожениться. За невесту обязательно нужно заплатить домашним скотом, бобами и зерном. Иногда приходится всей семьей собираться на выкуп будущей жены.

По материалам сайта rg.ru

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