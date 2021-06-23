В Беларуси – красный уровень опасности из-за жары. ГАИ раздает питьевую воду водителям

Источник материала: ОНТ

Небывалая жара пришла в Беларусь. Синоптики фиксируют температурные рекорды, в некоторых регионах страны объявлен красный уровень опасности.





В такую погоду лучше оставаться дома, но если дела неотложные – обязательно взять с собой воду. Тем более когда вы за рулем. Об этом негласном правиле сотрудники ГАИ напомнили автомобилистам. Машины сегодня останавливают не для проверки документов, а чтобы убедиться в хорошем самочувствии водителей. Им бесплатно раздают питьевую воду.

От аномального зноя ни спрятаться, ни скрыться. Оперативные службы фиксируют увеличение числа происшествий, а медики настоятельно рекомендуют при возможности переждать жару, ведь длительное нахождение на улице опасно для здоровья. От жары минчане спасаются традиционным способом – на напитки и мороженое повышенный спрос.

Сейчас температура в Беларуси на 10 градусов выше нормы и прогнозы синоптиков в ближайшие дни не утешительны. Красный уровень опасности сохранится в стране до конца рабочей недели.

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