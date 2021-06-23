Выставку вооружений «MILEX-2021» посетил премьер-министр

Источник материала: ОНТ

Внешняя экономическая агрессия против Беларуси заставляет концентрироваться на укреплении обороноспособности. Отечественные и зарубежные достижения вооружейников в эти дни – на выставке «MILEX-2021». Она открылась в Минске.





Здесь, на «Минск-арене», все буквально кипит – интерес к новой технике велик. Выставка собрала 47 официальных делегаций и более 30 стран.

Международный форум вооружений «MILEX-2021» открылся в белорусской столице утром.

Экспозицию уже оценил премьер-министр Беларуси. Ключевые направления, традиционно – комплексы ПВО, оружие, боеприпасы. Состоялась и презентация беспилотного вертолета «Хантер», который может и цель поразить, и взять более 200 кг нагрузки на борт. Работает без подзарядки до 9 часов. Инновационную разработку оценили и гости выставки.

23 июня на выставке – день презентационный. А уже 24 июня участники форума подпишут контракты, сумма которых может исчисляться миллионами долларов.

Военный салон «MILEX-2021» продолжится в Минске четыре дня.

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