|
Выставку вооружений «MILEX-2021» посетил премьер-министр
Источник материала: ОНТ
Внешняя экономическая агрессия против Беларуси заставляет концентрироваться на укреплении обороноспособности. Отечественные и зарубежные достижения вооружейников в эти дни – на выставке «MILEX-2021». Она открылась в Минске.
Здесь, на «Минск-арене», все буквально кипит – интерес к новой технике велик. Выставка собрала 47 официальных делегаций и более 30 стран.
Международный форум вооружений «MILEX-2021» открылся в белорусской столице утром.
Экспозицию уже оценил премьер-министр Беларуси. Ключевые направления, традиционно – комплексы ПВО, оружие, боеприпасы. Состоялась и презентация беспилотного вертолета «Хантер», который может и цель поразить, и взять более 200 кг нагрузки на борт. Работает без подзарядки до 9 часов. Инновационную разработку оценили и гости выставки.
23 июня на выставке – день презентационный. А уже 24 июня участники форума подпишут контракты, сумма которых может исчисляться миллионами долларов.
Военный салон «MILEX-2021» продолжится в Минске четыре дня.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешняя экономическая агрессия против Беларуси заставляет концентрироваться на укреплении обороноспособности. Отечественные и зарубежные достижения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)