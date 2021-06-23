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«Беларусьфильм» начал съемки игрового фильма «Пламя под пеплом» о разминировании Минска

23.06.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Студия «Беларусьфильм» начала съемки восьмисерийного игрового фильма под рабочим названием «Пламя под пеплом». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Национальной киностудии.

Авторы сценария — Юлия Лешко и Людмила Перегудова, кинорежиссер-постановщик — Иван Павлов, кинооператор-постановщик — Вячеслав Дунаев, художник-постановщик — Владимир Царикович.

Картина вместит в себя два временных периода. Первый — послевоенный: в 1945 г. юноши и девушки вступают в ряды добровольцев ОСОАВИАХИМа и занимаются разминированием Минска и окрестностей для того, чтобы внести свою лепту в построение мирной жизни в Беларуси.

Параллельно в фильме разворачивается современная сюжетная линия: внук одного из юных послевоенных саперов служит в Противоминном центре и занимается гуманитарным разминированием — как и дед, продолжает освобождать территорию страны от взрывоопасных предметов, до сих пор находящихся в земле.

Примечательно то, что этот  проект «Беларусьфильм» реализует совместно с Минобороны Беларуси. В качестве консультантов в процессе подготовки к съемкам выступали ведущие специалисты Противоминного центра республики.
 
Теги: Минск
 
 
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Студия «Беларусьфильм» начала съемки восьмисерийного игрового фильма под рабочим названием «Пламя под пеплом». Об этом корреспонденту...
 
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