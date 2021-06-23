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Компания Cedon BLR опровергает увольнения по политическим мотивам

23.06.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

IT-компания Cedon BLR опровергает сведения об увольнении по политическим мотивам. Соответствующее письмо руководство компании прислало на адрес dev.by.

Об увольнении по политическим мотивам журналистам рассказал бывший iOS-разработчик компаний Cedon BLR и Deltatre. Мужчину жестко задержали во время одного из осенних маршей протеста, избили и оштрафовали. От уголовного преследования он уехал в Польшу и предложил дистанционное сотрудничество. Однако в компании отказались продлевать с ним контракт, хотя ранее, по его словам, почти полгода дистанционно работали все, пишет Еврорадио.

В своем письме Cedon BLR заявляет, что никаких политических увольнений не было. В компании говорят, что они работают в Беларуси с 2008 года и заслужили хорошую репутацию. 

"За время работы компании, включая 2020 и 2021 годы, из нее не было уволено ни одного сотрудника по политическим основаниям, а также по каким-либо другим дискриминирующим мотивам, включая религиозные, по гендерному и расовому признаку и т.д.", — говорится в ответе.

Также в Cedon BLR подчеркивают, что Deltatre, выросший из проекта на Cedon BLR, с конца 2019 года является отдельной компанией: "Решения по деятельности и развитию Deltatre в Беларуси принимаются иностранным головным офисом и проводятся по своим внутренним стандартам и правилам. Ситуации, описанные в вышеназванной статье, к сотрудникам Сеdon BLR отношения не имеют".
 
 
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IT-компания Cedon BLR опровергает сведения об увольнении по политическим мотивам. Соответствующее письмо руководство компании прислало на адрес dev.by.
 
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