Компания Cedon BLR опровергает увольнения по политическим мотивам

пишет Еврорадио. Об увольнении по политическим мотивам журналистам рассказал бывший iOS-разработчик компаний Cedon BLR и Deltatre. Мужчину жестко задержали во время одного из осенних маршей протеста, избили и оштрафовали. От уголовного преследования он уехал в Польшу и предложил дистанционное сотрудничество. Однако в компании отказались продлевать с ним контракт, хотя ранее, по его словам, почти полгода дистанционно работали все,Еврорадио.





В своем письме Cedon BLR заявляет, что никаких политических увольнений не было. В компании говорят, что они работают в Беларуси с 2008 года и заслужили хорошую репутацию.





"За время работы компании, включая 2020 и 2021 годы, из нее не было уволено ни одного сотрудника по политическим основаниям, а также по каким-либо другим дискриминирующим мотивам, включая религиозные, по гендерному и расовому признаку и т.д.", — говорится в ответе.





Также в Cedon BLR подчеркивают, что Deltatre, выросший из проекта на Cedon BLR, с конца 2019 года является отдельной компанией: "Решения по деятельности и развитию Deltatre в Беларуси принимаются иностранным головным офисом и проводятся по своим внутренним стандартам и правилам. Ситуации, описанные в вышеназванной статье, к сотрудникам Сеdon BLR отношения не имеют".



