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Говорцова прошла во второй круг квалификации Уимблдона. В турнире сыграют еще три белоруски

23.06.2021 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Квалификационный этап Уимблдонского турнира по теннису стартовал в Великобритании.

 Белоруска Ольга Говорцова (136-я позиция в рейтинге WTA) успешно провела игру в первом отборочном раунде одиночного разряда и вышла во второй круг квалификации, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

О. Говорцова встретилась на корте с бельгийкой Мари Бенуа (234-я в рейтинге WTA) и обыграла ее в двухсетовом поединке — 7:5, 6:4. Следующую игру белоруска проведет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой (228-я в рейтинге WTA).

Отметим: для того чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, нужно выиграть три матча в квалификации.

Без участия в отборочных поединках в турнире примут участие еще три представительницы Беларуси: Арина Соболенко (4-я в рейтинге WTA), Виктория Азаренко (14-я в рейтинге WTA) и Александра Саснович (100-я в рейтинге WTA).

В мужском одиночном разряде сыграют Егор Герасимов (72-й в рейтинге ATP) и Илья Ивашко (87-й в рейтинге ATP).

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 28 июня по 10 июля.
 
Теги: Минск
 
 
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Квалификационный этап Уимблдонского турнира по теннису стартовал в Великобритании.
 
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