“Готов выполнить любой приказ”. Путин предложил Кадырову снова баллотироваться на пост главы Чечни

пишет Медуза. Такое предложение Путин сделал во время видеоконференции с Кадыровым, после того как тот заявил, что «как преданный пехотинец готов выполнить любой приказ»,Медуза.





По мнению Путина, при личном участии Кадырова «Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации».





«Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому, я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успеха», — сказал Путин.





Кадыров руководит Чечней с 2007 года. В 2016 году, во время поледнего переизбрания, он получил 97,56% голосов избирателей при явке 94,8%.



