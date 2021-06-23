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Роман Головченко на MILEX-2021: то, что видим здесь, – подтверждение правильности тактики опираться на собственные силы

23.06.2021 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился первый день международной выставки вооружения и военной техники MILEX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко на MILEX-2021: то, что видим здесь, – подтверждение правильности тактики опираться на собственные силы

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Сегодня оправдываются все прогнозы, которые мы делали уже достаточно давно, о чем неоднократно Президент страны говорил. Что в каких-то критических областях, как бы ни было трудно, надо рассчитывать на собственные силы, потому что любая зависимость всегда может быть использована в качестве элемента давления. Особенно в такой важной сфере, как оборона и безопасность. С этим же столкнулась, мы знаем, Российская Федерация не так давно. Благодаря мощи своих конструкторов, проектировщиков смогла переориентироваться вовремя и заместить ту комплектацию, которая раньше поставлялась из-за границы. Мы как республика к этому тоже были готовы, такие задачи перед оборонно-промышленным комплексом ставились: максимально опираться на собственные силы и на силы наших стратегических партнеров и союзников, таких как Российская Федерация, Китайская Народная Республика. Поэтому, собственно говоря, мы этим курсом шли, и сегодня то, что видим здесь, – это подтверждение правильности выбранной тактики.

Роман Головченко на MILEX-2021: то, что видим здесь, – подтверждение правильности тактики опираться на собственные силы

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​Выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске. Что покажут?

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершился первый день международной выставки вооружения и военной техники MILEX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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