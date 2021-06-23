Посадка самолета Ryanair в Минске: слова и последствия

Источник материала: Салiдарнасць

Как менялась риторика властей Беларуси, и что предприняло международное сообщество.





Ровно месяц назад, 23 мая, самолет компании Ryanair, следующий по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании борта.

Вспоминаем, как развивались события, что говорили по этому поводу официальные лица, как отреагировало международное сообщество, и с какими последствиями столкнулась Беларусь.

Как сажали самолет и Протасевича

23 мая после 13 часов стало известно об экстренной посадке самолета, предлогом для которой стала угроза теракта на борту, поступившая по электронной почте в Национальный аэропорт «Минск». Авторы письма, представившиеся «солдатами ХАМАС», якобы угрожали взорвать лайнер над Вильнюсом. Как сообщил Телеграм-канал «Пул Первого», «безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать» дал лично Александр Лукашенко.

Для сопровождения самолета был поднят в воздух дежурный экипаж истребителя МиГ-29. При этом командующий ВВС Беларуси Игорь Голуб заявил , что истребитель «не принуждал гражданский лайнер Ryanair разворачиваться у госграницы республики с Литвой».

Сообщение о минировании не подтвердилось, однако после досмотра багажа и повторной проверки документов был арестован Роман Протасевич — экс-редактор телеграм-канала, признанного экстремистским белорусскими властями (самого блогера КГБ внес в список лиц, причастных к терроризму). Вместе с Протасевичем за решетку угодила его девушка, гражданка РФ София Сапега.

Лишь в 20.48 23 мая лайнер Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс. На борту самолета, по данным пресс-службы белорусского аэропорта, находилось 123 пассажира – трое из них пожелали остаться в Минске.

Глава Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент «угоном, поддерживаемым государством».

Кстати, Минтранс Беларуси утверждал, что экипаж лайнера «мог вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс, но сам принял решение сесть в Минске», в то время как в компании Ryanair сообщили , что указание посадить самолет в Минске было получено от белорусской стороны. Позже эта подтвердил опубликованный отрывок переговоров экипажа и диспетчера.

Дальше обнаружилось еще больше нестыковок в версии официального Минска: СМИ выяснили , а швейцарский интернет-провайдер подтвердил , что письмо о минировании с @protonmail.com было отправлено уже после разворота самолета. Палестинская группировка ХАМАС опровергла информацию белорусской стороны о причастности к «минированию» самолета – более того, лидеры движения осудили официальный Минск за вовлечение Палестины и Израиля в задержание Протасевича.

Что было дальше

Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать. Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщила , что проведет расследование вынужденной посадки рейса Афины-Вильнюс в столице Беларуси. Расследование по факту «принуждения самолета Ryanair к приземлению в Минске» начали Польша и Литва.

Саммит ЕС запретил белорусским самолетам летать в Евросоюз, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС намерен принять новые рестриктивные меры против физических лиц, ответственных за посадку самолета, а также против госкомпаний и бизнеса, «финансирующих режим».

Президент США Джо Байден также сделал заявление по Беларуси, в котором призвал к освобождению задержанного блогера, поддержал призыв к международному расследованию и приветствовал введение целевых экономических санкций, сообщив о том, что США будет работать в сотрудничестве с ЕС, чтобы привлечь виновных к ответственности.

МИД Беларуси, комментируя посадку самолета в Минске, заявил, что «происходит намеренная политизация ситуации». И что Беларусь готова «в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации». Позицию РФ на этот счет озвучил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, который призвал «оценивать инцидент не впопыхах, а на основе всех данных».

В течение недели закрыли авиасообщение и запретили своим перевозчикам летать над Беларусью более 20 европейских стран: Литва, Украина, Швеция, Нидерланды, Латвия, Германия, Великобритания, Финляндия, Франция, Греция и другие. Из-за лишения лицензий на полеты в большинство государств Европы «Белавиа» вынуждена была отменить многие рейсы, а туроператоры приостановили продажи пакетов по некоторым направлениям.

В конце мая США, реагируя на принудительную посадку самолета Ryanair и последующий арест Романа Протасевича, объявили о «разморозке» санкций в отношении 9 госкомпаний Беларуси, а также приостановили действие договора о взаимном использовании воздушного пространства.

Тем временем к задержанному в минском аэропорту Роману Протасевичу, обвиняемому по трем уголовным статьям, лишь через 4 дня после задержания допустили адвоката . Гражданке РФ Софье Сапеге, также предъявили обвинения и арестовали на 2 месяца.

3 июня госТВ показало «разоблачительное интервью» блогера, где, несмотря на тайну следствия, были озвучены детали дела. Более того, через некоторое время МИД Беларуси провел пресс-конференцию , в которой участвовали представители силовых структур и Роман Протасевич, активно им помогавший.

Впрочем, эффект от брифинга получился противоположным ожидаемому властями. 21 июня ЕС принял четвертый пакет санкций против режима Беларуси: ограничения коснулись 78 физических лиц и 8 юридических. Также Евросоюз анонсировал введение новых, секторальных ограничений, в частности, запрет на новые займы, ограничение экспорта табачных изделий и нефтепродуктов.

Вслед за ЕС санкции ввели Канада (17 физических и 5 юридических лиц) и США (16 физлиц и 5 организаций).

Первый отчет Группы по авиационной безопасности ICAO по инциденту с самолетом компании Ryanair, как ожидается, будет представлен 25 июня.