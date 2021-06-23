Источник материала: Mir24.TV Belarus

Что за специальный батальон СС «Дирлевангер»? Зачем его собрали в подкрепление 118-му батальону? Почему так сложно было доказать причастность Григория Васюры к мародерствам и зверствам в деревнях? Сколько людей погибло в результате действий этих двух подразделений?

«Васюра грабил все, что мог, когда у него родилась третья дочка, так он въехал в Дятловский район, ограбил деревню, заехал на спиртзавод, забрал бидон спирта и привез в Лиду, и несколько дней пировал вместе с жандармерией», – рассказывает полковник КГБ в отставке Евгений Далидович.

О зверствах карателей белорусских деревень и о том, как напряженно в течение почти 30 лет шел поиск настоящих садистов и мародеров, смотрите в документальном фильме «Пепел Хатыни. Боль без срока давности».