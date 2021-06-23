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Пепел Хатыни. Боль без срока давности
23.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Что за специальный батальон СС «Дирлевангер»? Зачем его собрали в подкрепление 118-му батальону? Почему так сложно было доказать причастность Григория Васюры к мародерствам и зверствам в деревнях? Сколько людей погибло в результате действий этих двух подразделений?
О зверствах карателей белорусских деревень и о том, как напряженно в течение почти 30 лет шел поиск настоящих садистов и мародеров, смотрите в документальном фильме «Пепел Хатыни. Боль без срока давности».
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