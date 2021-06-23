ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пепел Хатыни. Боль без срока давности

23.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Что за специальный батальон СС «Дирлевангер»? Зачем его собрали в подкрепление 118-му батальону? Почему так сложно было доказать причастность Григория Васюры к мародерствам и зверствам в деревнях? Сколько людей погибло в результате действий этих двух подразделений?

«Васюра грабил все, что мог, когда у него родилась третья дочка, так он въехал в Дятловский район, ограбил деревню, заехал на спиртзавод, забрал бидон спирта и привез в Лиду, и несколько дней пировал вместе с жандармерией», – рассказывает полковник КГБ в отставке Евгений Далидович.

О зверствах карателей белорусских деревень и о том, как напряженно в течение почти 30 лет шел поиск настоящих садистов и мародеров, смотрите в документальном фильме «Пепел Хатыни. Боль без срока давности».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 серия. К годовщине начала войны специальный проект МТРК «МИР» в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посадка самолета Ryanair в Минске: слова и последствия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by